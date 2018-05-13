В Москве прошел парад речных судов

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Речная премьера. В субботу на Москве-реке состоялся первый в своём роде парад. Бойкие "ветераны" из 60-х, примечательные теплоходы и совсем юные быстроходные суда прошли по фарватеру напротив Парка Горького. Картину дополнили показательные выступления флайбордистов и даже сотрудников МЧС.

Одно из самых старых судов во всем Московском бассейне. Теплоход "Егорий" построен 60 лет назад, передает "ТВ Центр".

"В народе его называли речной трамвайчик. Он возил пассажиров в то время, этим же он занимается и сейчас", - рассказал капитан теплохода "Егорий" Николай Борисов.

Но 12 мая у теплохода другая задача. "Егорий" встанет в первых рядах на параде в честь первого московского речного фестиваля, а заодно, и официального открытия навигации. Нужно соответствовать. Кое-где поскоблить, кое-где - обновить краску.

Запись в судовом журнале. Запуск двигателя. Отдать швартовы. Парадные расчеты выстраиваются в акватории Москвы-реки. Минутная готовность. На берегу – тысячи людей.

Удар в корабельный колокол – сигнал к началу парада. Дистанция составляет 50 метров. Скорость - 20 километров час. Сильный боковой ветер, но суда держат строй.

Каждый из участников парада проплывал мимо этих набережных сотни и даже тысячи раз. Но чтобы так торжественно и с таким масштабом - впервые. Более 150 судов. Колонна растянулась на 4,5 километра.

Во главе знаменитые "Москвичи" родом из 1950-х. За ними "ОМы" из 1960-х. Теплоходы "Москва" - 1970е годы. Яхты-ледоколы, новейшие разноцветные трамвайчики "Снегири" - это уже нулевые. А есть и единственное в Московском бассейне колесное судно-банкетоход.

"Правительство Москвы всячески поддерживает и будет поддерживать развитие речного транспорта. Очень рады тому, что объемы перевозок пассажиров по московскому транспортному узлу на реке растут каждый год", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Речной ренессанс принимает и новые формы. Некоторые в прямом смысле слова живут на воде.

Александр Климчук с семьей уже год живёт в плавучем доме. Абсолютная автономность и независимость.

Это не просто плавучий дом – элитный коттедж. Потолки 2,5 метра. Лоджии. Не гальюны, а уборные. Не каюты, а спальни. Здесь очень аппетитное помещение, сауна. Канадский кедр, гималайская соль. Но самое главное, постоянно меняющаяся картинка из окна. Попарился, дверь открыл и сразу за борт.

Все системы управления дома-корабля выведены на планшет. Включить двигатель или кондиционер – один клик. Все продумано до мелочей. Но главное: плавучий-коттедж и зимой остаётся на воде, точнее во льду.

"Он великолепно зимует, вмерзает в лед. Воду добывает из воды, тепло добывает из воды, из солнца. Нам нужно немного электричества, а все остальное эта штука добывает сама", - рассказал владелец плавучего дома Александр Климчук.

Единственная проблема, жалуется хозяин дома, бежавший от городской суеты, - и на Москве-реке появились пробки. На этот случай есть вертолет. Удобно! Впрочем, в субботу дом на воде - не единственная звезда парада.

Быстроходные суда. Пожарные корабли. В акватории Москвы реки развернулась масштабная спасательная операция.

Кульминацией шоу стало выступление летающих флайбордистов. С помощью сильного напора воды они взлетают на несколько десятков метров и исполняют в воздухе умопомрачительные трюки.

В общем, первый общегородской речной фестиваль поднял волну энтузиазма и неподдельного интереса, и, значит, имеет все шансы стать ежегодным.

Виктор Прокушев, Марина Глебова, Сергей Довидяк и Андрей Булычев, "ТВ Центр ".