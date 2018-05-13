ТВЦ рассказывает уникальную историю фронтовика Леонида Якушина

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Специально для концерта на Поклонной горе наш телеканал подготовил серию коротких роликов-открыток. Каждый из них посвящён одному из ветеранов Великой Отечественной. Но за несколько секунд рассказать уникальную и подчас совершенно невероятную историю участника той Войны - просто невозможно. Однако корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова исправила эту несправедливость и в преддверии праздника встретилась с фронтовиком Леонидом Николаевичем Якушиным.

Он вошел в студию как профессионал. Уверенный. С прямой спиной и с мальчишеским интересом в глазах. Съемка ролика – дело ответственное. Леониду Николаевичу приходится слушать тех, кто в три раза его моложе. В то, что ему самому 91 - никто из присутствующих попросту не верит.

Он смотрел в камеру, а видел совсем другую картину. Военную Москву, себя, 17-летнего, свою - особую - школу и тех, ради кого он впервые в жизни решился на съемки.

Читаешь - и не верится глазам. Эта памятная доска – доказательство того, что Берлин штурмовали корабли.

В этой школе в 1943 году готовили радистов, сигнальщиков и шифровальщиков для флота. Потери к тому моменту были колоссальные. Леонид Николаевич оказался среди четырех сотен юных добровольцев, которые здесь полгода жили и учились, чтобы затем попасть на фронт. 17-летних-то иначе не брали!

Среди выпускников школы - немало замечательных людей. Ученые, художники, инженеры, актеры. Георгий Юматов, фронтовик, сыгравший столько замечательных ролей. Но до Берлина дошли не все. Самый страшный музейный экспонат - альбом с именами погибших.

"Посмотрите записи. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Утонул в море, сгорел в самолете. У всех 44-ый год. Им еще не исполнилось 18 лет некоторым", - отметила заведующая музеем школы ВМФ Нинель Филиппова.

Школьники наперебой расспрашивают ветерана - о самом страшном бое, о подвигах. А Леонид Николаевич оправдывается. Мол, какой он герой? Просто радист, которому повезло дважды. Сначала попал в Днепровскую флотилию, дошедшую до Берлина. А уже в Германии получил приказ сопровождать фотографа из "Красной звезды". В какой бы бой он не ринулся.

Наградой стали уникальные снимки. Самое большое свое сокровище Леонид Николаевич хранит дома.

"Это после боя. Видишь? Раненые моряки... А вот - солдаты переправляются. Это, я считаю, уникальные кадры", - рассказал Леонид Якушин.

Днепровскую флотилию сформировали в 1944-м. Сначала - операция "Багратион" по освобождению Белоруссии. Затем - долгий путь в сторону Германии. По перекатам бурной Пины бронекатера и полуглиссеры тащили на руках, в ледяной воде. Добрались до Буга, далее - Одер и Шпрее. Тут-то и пригодились легкие лодки, чтобы высадить пехоту, танки и артиллерию в район правительственного квартала. Уникальная операция, о которой мало кто знает.

"На этом полуглиссере ничего, кроме пулемета не было. Пулеметчик был и моторист, всё. Мотористы ничем не были защищены. И гитлеровцы, как увидели, что удалось установить плацдарм на другом берегу, открыли такой огонь, что большинство мотористов или было ранено, или было убито", - рассказал Леонид Якушин.

Вскоре над Рейхстагом реял флаг военно-морского флота. Леонид Николаевич жалеет об одном - что не расписался, как все остальные. Молодой, говорит, был. И свою медаль - "За взятие Берлина" - тоже носит редко.

После войны Леонид Якушин стал геологом, исколесил полстраны. Урал, Алтай, Заполярье. Среди его заслуг - крупные месторождения урана. Но дома хранит другую коллекцию.

С 1990-х Леонид Николаевич работал в Академии Наук, занимался проблемой источников питьевой воды. На пенсию ушел сам. В прошлом году! Говорит, пора и честь знать. Хотя энергии у него - хоть отбавляй. Режиссер уже всем доволен. Ролик снят.

Готовый ролик 9 мая Леонид Николаевич так и не посмотрел. Был в Венгрии в составе официальной делегации. Но свое - большое дело - он сделал. Миллионы людей, смотревших концерт на Поклонной горе и его трансляцию на нашем канале, узнали о радисте Днепровской флотилии. И о том, что наши корабли штурмовали Берлин.

Ольга Стрельцова, Олег Лапшов, Данил Гималов, "ТВ Центр".

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