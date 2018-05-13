ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Индонезии

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​"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии. В результате погибли 11 человек и 40 пострадали.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый взрыв прогремел 13 мая рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7:15 утра по местному времени (5:15 по московскому), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе.

Второй взрыв произошел в протестантской церкви на улице Дипонегоро, а третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно.

В результате атак погибли 11 человек и 40 пострадали.

Нападавшие были одеты, как прихожане. Во время службы они находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.