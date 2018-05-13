Кадыров подтвердил чеченское происхождение парижского террориста

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на прохожих в Париже Хасан Азимов действительно является уроженцем Республики. При этом он отметил, что Азимов уже долгое время проживал во Франции, а значит, за произошедшее должны нести ответственность власти этой страны.

Совершивший нападение в Париже на прохожих Хасан Азимов, действительно родился в Чечне, заявил глава Республики Рамзан Кадыров.

"Французская полиция сообщает, что вооруженный ножом юноша Хасан Азимов является гражданином Франции, уроженцем России чеченского происхождения. Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России", - написал Кадыров в своём Telegram, передает "Интерфакс".

По его словам, российский паспорт Азимова в настоящее время недействителен. В 20 лет он не получил новый.

"В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - подчеркнул глава Чечни.

Кроме того, Рамзан Кадыров отметил, что по его информации Азимов мог иметь контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. Он напомнил, что западные страны "создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности".

"Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления. Ещё раз напоминаю, что Хасан вырос в Франции и преступником стал в этой стране. Убеждён, если бы он провёл детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!" – отметил Кадыров.

Накануне, 12 мая, в центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо ранены. При этом злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. Полиция ликвидировала преступника.

Позднее была установлена его личность. Он оказался выходцем из Чечни в возрасте 20 лет. Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.

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