"Спартак" проиграл "Динамо" и не смог занять второе место в РФПЛ
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Московский "Спартак" в матче заключительного 30 тура уступил столичному "Динамо" со счетом 0:1. Параллельно ЦСКА победил махачкалинский "Анжи" со счетом 2:1 и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ.
В России прошел заключительный 30 тур чемпионата страны по футболу. Сильнейшей командой стал московский "Локомотив". Второе место занял ЦСКА, а третье - "Спартак", передает TVC.ru.
"Спартак", для того, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов напрямую, должен был побеждать "Динамо", однако подопечные Массимо Карреры проиграли "бело-голубым" со счетом 0:1.
В параллельной игре ЦСКА обыграл "Анжи" со счетом 2:1 и занял вторую строчку вместо "Спартака". Теперь "красно-белым" придется проходить квалификацию для попадания в Лигу чемпионов.
В Лиге Европы от России сыграют "Краснодар", "Зенит" и "Уфа".
В нижней части таблицы 13 и 14 места заняли "Амкар" и "Анжи". Они сыграют за право остаться в высшей лиге с "Тамбовом" и "Енисеем" соответственно.
Кроме того, из премьер-лиги вылетели "Тосно" и "СКА-Хабаровск". Их места в следующем сезоне займут "Крылья Советов" и "Оренбург".