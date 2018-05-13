16:46, 13 мая 2018

С 28 мая по 1 июня в Москве пройдет неделя предпринимательства

Теги:  Москва  собянин  бизнес

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 28 мая по 1 июня пройдет неделя предпринимательства. По его словам, запланированы несколько масштабных событий: Московский предпринимательский форум, Неделя мирового франчайзинга, образовательный форум "Трансформация - 3" и Форум модной индустрии.

В Москве с 28 мая по 1 июня пройдет неделя предпринимательства. Об этом написал в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.

Также он подчеркнул, что в столице становится все больше индивидуальных предпринимателей.

 

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