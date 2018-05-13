С 28 мая по 1 июня в Москве пройдет неделя предпринимательства

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 28 мая по 1 июня пройдет неделя предпринимательства. По его словам, запланированы несколько масштабных событий: Московский предпринимательский форум, Неделя мирового франчайзинга, образовательный форум "Трансформация - 3" и Форум модной индустрии.

В Москве с 28 мая по 1 июня пройдет неделя предпринимательства. Об этом написал в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.

С 28 мая по 1 июня впервые пройдет "Московская неделя предпринимательства". В ее рамках запланированы сразу несколько масштабных событий: Московский предпринимательский форум, Неделя мирового франчайзинга, образовательный форум "Трансформация - 3" и Форум модной индустрии. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 мая 2018 г.

Также он подчеркнул, что в столице становится все больше индивидуальных предпринимателей.