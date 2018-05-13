С 28 мая по 1 июня в Москве пройдет неделя предпринимательства
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 28 мая по 1 июня пройдет неделя предпринимательства. По его словам, запланированы несколько масштабных событий: Московский предпринимательский форум, Неделя мирового франчайзинга, образовательный форум "Трансформация - 3" и Форум модной индустрии.
В Москве с 28 мая по 1 июня пройдет неделя предпринимательства. Об этом написал в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.
С 28 мая по 1 июня впервые пройдет "Московская неделя предпринимательства". В ее рамках запланированы сразу несколько масштабных событий: Московский предпринимательский форум, Неделя мирового франчайзинга, образовательный форум "Трансформация - 3" и Форум модной индустрии.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 мая 2018 г.
Также он подчеркнул, что в столице становится все больше индивидуальных предпринимателей.
В Москве становится все больше индивидуальных предпринимателей. В первом квартале этого года зарегистрировано порядка 17 тысяч ИП, это на 11,5% больше, чем годом ранее. Теперь их почти 300 тысяч.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 мая 2018 г.