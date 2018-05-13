Беспилотник США заметили у российских границ
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БПЛА Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет у границы России и Украины утром 13 мая. Также он совершил облет линии разграничения в Донбассе.
У границы России и Украины в районе Харьковской области совершил полет беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk. Об этом говорится на странице PlaneRadar в Twitter.
07:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.
#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq
Дрон взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. В воздушное пространство Украины аппарат вошел в 7:15 утра по московскому времени.
В 10:18 по московскому времени он закончил полет вдоль границы Белгородской области, информирует РИА Новости. Также американский БПЛА совершил облет линии разграничения в Донбассе.