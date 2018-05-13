Беспилотник США заметили у российских границ

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БПЛА Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет у границы России и Украины утром 13 мая. Также он совершил облет линии разграничения в Донбассе.

У границы России и Украины в районе Харьковской области совершил полет беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk. Об этом говорится на странице PlaneRadar в Twitter.

Дрон взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. В воздушное пространство Украины аппарат вошел в 7:15 утра по московскому времени.

В 10:18 по московскому времени он закончил полет вдоль границы Белгородской области, информирует РИА Новости. Также американский БПЛА совершил облет линии разграничения в Донбассе.