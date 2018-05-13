В Москве автомобиль сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

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Автомобиль Lada Priora сбил велосипедиста на Ленинградском проспекте и уехал с места ДТП. В городе объявлен план "Перехват".

В Москве на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. После этого он скрылся с места происшествия, передает Агентство "Москва".

Как отметил источник в правоохранительных органах, водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту, совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В городе объявлен план "Перехват".