СМИ узнали о поездке Скрипаля в Прагу в 2012 году

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль после освобождения из заключения в России в 2010 году, сотрудничал со службой М16 в раскрытии сети российских зарубежных агентов. В 2012 году он посетил Прагу, отметили чешские СМИ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно приезжал в Прагу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт пражского еженедельника Respekt.

Скрипаль поселился в Великобритании после того, как был в 2010 году освобожден из заключения в России. Издание отмечает, что там он сотрудничал со службой МI6 в раскрытии сети российских зарубежных агентов.

В связи с этим британская сторона разрешила встречи со Скрипалем представителям спецслужб из партнерских стран, в том числе, Чехии. В 2012 году экс-полковник ГРУ посетил Прагу. Там он пробыл короткое время, однако его пребывание "для местных спецслужб было полезным".

Издание отмечает, что представители чешских спецслужб затем встречались с бывшим российским шпионом, как минимум один раз, в Великобритании.

Чешские спецслужбы не связывают эти факты с отравлением Скрипаля в марте 2018 года.

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