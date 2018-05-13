Украинский писатель заявил, что Киеву не нужен Крым

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Крым является "серой зоной" и чужой территорией для Украины, заявил писатель и политический деятель Василий Шкляр. По его словам, там живет много "природных россиян" и попытки вернуть полуостров приведут только к ненависти с их стороны.

Украине следует прекратить добиваться возвращения Крыма, уверен украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр. Об этом он заявил в эфире Espreso.TV, пишет "Газета.Ru".

По его словам, полуостров является "чужой территорией", на которой живет много "природных россиян".

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев" — подчеркнул Шкляр.

По его словам, проживающее в Крыму россияне находятся "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки вернуть полуостров приведут только к ненависти с их стороны. По мнению Шкляра, украинцы, которые проживают в этом регионе, всегда рассматривали Крым как "чужбину".

Шкляр отметил, что в условиях демократии Украина не сможет тоталитарными методами выселить оттуда россиян и "заселять своими".

"И что с этим Крымом делать? Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — заявил Шкляр.

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