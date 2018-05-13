Помпео рассказал о профессионализме Ким Чен Ына при проведении переговоров

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​Лидер КНДР Ким Чен Ын ведет переговоры на сложном уровне профессионально, утверждает госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, он хорошо разбирается в имеющейся у него информации.

Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын профессионально ведет переговоры на сложном уровне, передает РИА Новости.

В интервью телеканалу Fox News госсекретарь сравнил себя с американским баскетболистом Деннисом Родманом, который неоднократно посещал КНДР.

"У меня было намного меньше подборов, чем у Денниса Родмана, но я провел немало времени с председателем Кимом. Разговоры идут на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться для северокорейского народа. Он способен к сложным переговорам, когда это требуется", — отметил Помпео.

Он добавил, что Ким Чен Ын следит за иностранной прессой и заботится об общественном мнении.

Ранее Помпео дважды встречался с Ким Чен Ыном. После второй встречи он заявлял, что обсудил с лидером КНДР гарантии, которые Вашингтон готов предоставить в обмен на денуклеаризацию Северной Кореи. По его словам, если Пхеньян завершит этот процесс, то Соединенные Штаты готовы добиваться процветания КНДР на уровне Южной Кореи.