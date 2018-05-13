Скончался актер и режиссер Баадур Цуладзе

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Не стало актера и режиссера, заслуженного артиста Грузии Баадура Цуладзе. Он скончался на 84 году жизни после продолжительной болезни.

Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.

"Баадур Цуладзе скончался", - сказал он. При этом он не уточнил обстоятельства смерти артиста.

По данным РИА Новости , он умер после продолжительной болезни.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. В 1961-м он окончил режиссерский факультет ВГИК. После этого он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".

Баадур Цуладзе снялся в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем".