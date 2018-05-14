Глава MI5 предупредит Россию об угрозе изоляции

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Глава британской контрразведки Эндрю Паркер считает, что Россия рискует стать "еще более изолированным изгоем" из-за "дела Скрипаля". Об этом говорится в его речи, с которой он намерен выступить в понедельник перед европейскими коллегами в Берлине.

Гендиректор Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер в понедельник во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на проект выступления Паркера, выдержки из которого ранее опубликовали западные СМИ.

В своей речи Паркер называет отравление Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", якобы совершенным Кремлем. Это грозит России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем", уверен он.

По мнению главы британской контрразведки, правительство России "вопиющим образом нарушает международные нормы права" и проводит курс при помощи "агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое было произведено в России. Москву обвинили в причастности к инциденту.

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