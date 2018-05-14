Российские военные похвалили летчиков США за корректное сопровождение Ту-95

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Истребители F-22A ВВС США, которые перехватили ракетоносцы Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Тихого океана, действовали корректно. Американские летчики сопровождали российские самолеты примерно 48 минут.

Летчики истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно, когда сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС над нейтральными водами. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

Как рассказали командир группы Ту-95МС командир эскадрильи подполковник Александр Манягин и его заместитель, командир экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майор Александр Юрасов, F-22A "никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии".

"Видимо, учитывали, что наши экипажи выполняли полёт, как всегда, в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - отметили российские летчики.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, расчёты наземных РЛС России обнаружили приближение к стратегическим бомбардировщикам американских истребителей. Они заранее сообщили экипажам наших самолётов о предстоящей встрече. Позднее был установлен визуальный контакт. Он добавил, что истребители ВВС США сопровождали российские самолеты примерно 48 минут.

"Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолеты сопровождались четырьмя-пятью сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии, США, Южной Кореи, то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей", — пишет газета.

12 мая американские истребители F-22 на протяжении 40 минут сопровождали ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 над нейтральными водами Северной Америки. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, самолеты ВВС США не подходили к российским на расстояние ближе 100 метров. Полет российских самолетов был плановым, а маршрут пролегал над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.