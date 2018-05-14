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Российское правительство не планирует повышать НДФЛ. Ранее появилась информация о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для пополнения бюджета и исполнения социальных обязательств.

Правительство не планирует повышать НДФЛ, об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности главы Минфина России, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

Он добавил, что решения по настройке российской налоговой системы должны быть приняты до середины июля.

"У нас есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку Госдума будет работы до середины, может быть второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию", - уточнил Силуанов.

Ранее появилась информация о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для пополнения бюджета и исполнения социальных обязательств.

Позже вице-премьер Аркадий Дворкович допустил, что подоходный налог действительно может быть повышен. По его мнению, рост ставки с 13% до 15% будет в плюс, если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение.

"Ставка 13% - не фетиш, она ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Если будет понимание справедливости новых подходов, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу", - отметил он.

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