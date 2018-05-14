Завод по производству стройматериалов восстановили под Дамаском

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Под Дамаском после семилетнего перерыва возобновил работу завод по производству стройматериалов. Это стало возможно только после освобождения Восточной Гуты от боевиков. Раньше завод постоянно обстреливали. Теперь предприятие выпускает цемент и бетон, крайне необходимые стране для восстановления домов и строительства дорог.

Предприятие в промзоне на северо-востоке от Дамаска - крупнейшее в регионе по производству бетона и щебня. Всё время, пока здесь шла война, завод не работал - находился в секторе обстрела боевиков. До города Дума отсюда всего пять километров, отмечает "ТВ Центр". После освобождения этого района производство здесь возобновилось одним из первых. Для восстановления необходимы стройматериалы.

Работа кипит шесть дней в неделю: с самого утра до позднего вечера. Очередь из самосвалов, доставляющих бетон на стройки, кажется нескончаемой. Ожидая погрузки, некоторые водители спят прямо в машинах.

Дома в Сирии строят просто, но основательно. Сначала заливается бетонный каркас, затем выкладываются стены из цементных блоков. На предприятия по их производству и везут раствор многочисленные грузовики.

Большую часть блоков производят как раз небольшие мини-фабрики, которой владеет Матеззем Муслун. Из оборудования - только вибромашина, да лопаты. Но ежедневно тут делают около пяти тысяч блоков - хватит, чтобы построить небольшой дом.

А еще дома в Сирии красивые. Как правило, их отделывают природным камнем, который добывают в горах, а обрабатывают тоже в небольших частных мастерских. Резка и шлифовка - лишь подготовительный этап. А вот создание орнамента или изготовление мозаики - это уже настоящее искусство, которым владеют мастера и передают из поколения в поколение.

"Это традиционная арабская мозаика – белый и синий цвет. Очень важен здесь рисунок, четкая последовательность элементов - все должно быть идеально", - говорит мастер по мозаике Эсмин Хаммадани.

Эсмин добавляет, что после многих лет, когда работать не было возможности, вернулся к любимому ремеслу с огромной радостью. Говорит, теперь его семья сможет жить, как и раньше, не испытывая нужды. А родной город снова станет красивым.

Алексей Платонов, Александр Терентьев. "ТВ Центр", Сирия.