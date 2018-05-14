Участники акции протеста в Тбилиси разошлись на неделю

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Участники акции протеста в Тбилиси против спецоперации в ночных клубах начали расходиться по домам. Ранее организаторы и глава МВД Грузии смогли договориться о прекращении митингов на неделю.

Глава МВД Грузии и участники акции протеста в Тбилиси смогли договориться о прекращении митингов на неделю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Неспокойно в столице Грузии стало накануне днём, когда в центре города собрались порядка трех тысяч человек. Поводом для массового недовольства граждан стали антинаркотические рейды в ночных клубах и, как следствие, арест восьми человек по подозрению в наркоторговле.

Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны и смягчения политики в сфере контроля за оборотом наркотиков. Из-за обострения ситуации к месту протестов были направлены водомёты.

Также к проспекту Руставели стянули дополнительные силы МВД и машины скорой помощи. Но уже к утру понедельника участники акции стали расходиться по домам.