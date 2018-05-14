В трех районах Якутии введен режим ЧС из-за паводка
В ещё одном районе Якутии введён режим чрезвычайной ситуации из-за весенних паводков. По последним данным, в республике подтоплены около 300 жилых домов, из зоны бедствий эвакуированы почти 700 человек. В регион уже переброшены дополнительные отряды спасателей. А в Сибири и на Дальнем Востоке растёт количество лесных пожаров. Общая площадь возгораний превысила 66 тысяч гектаров. Многие очаги находятся в труднодоступных районах, туда направляют парашютистов и пожарную авиацию.
Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Егора Киселева (см. видео).