В трех районах Якутии введен режим ЧС из-за паводка

В ещё одном районе Якутии введён режим чрезвычайной ситуации из-за весенних паводков. По последним данным, в республике подтоплены около 300 жилых домов, из зоны бедствий эвакуированы почти 700 человек. В регион уже переброшены дополнительные отряды спасателей. А в Сибири и на Дальнем Востоке растёт количество лесных пожаров. Общая площадь возгораний превысила 66 тысяч гектаров. Многие очаги находятся в труднодоступных районах, туда направляют парашютистов и пожарную авиацию.

Паводок

Фото: © TVC.ru / Елена Скутнева Паводок

Фото: © TVC.ru / Елена Скутнева Паводок

Фото: © TVC.ru / Елена Скутнева Паводок

Фото: © TVC.ru / Елена Скутнева Сотрудники МЧС ликвидируют лесной пожар Сотрудники МЧС ликвидируют лесной пожар Лесной пожар

Фото: ТВ Центр Лесной пожар

Фото: ТВ Центр

Паводок

Фото: © TVC.ru / Елена Скутнева Паводок

Фото: © TVC.ru / Елена Скутнева Сотрудники МЧС ликвидируют лесной пожар Лесной пожар

Фото: ТВ Центр