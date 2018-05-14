Трамп обвинил Иран в попытке захвата Ближнего Востока

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Выход США из соглашения по ядерной программе Тегерана предотвратил "захват Ближнего Востока" Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп на своей странице в твиттере. По его мнению, пока Вашингтон соблюдал "иранскую сделку", Тегеран "вел себя ужасно".

У министра иностранных дел Ирана началась одна из самых сложных командировок в его карьере. Джавад Зариф намерен встретиться с коллегами по всему миру и обсудить ядерную программу его страны. Воскресенье он провёл на переговорах в Китае. Это – одна из шести стран, которая принимала участие в формировании так называемой "иранской сделки".

Из Пекина Зариф направится в Москву, где встретится с Сергеем Лавровым. В рамках дипломатического турне глава внешнеполитического ведомства Ирана намерен обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с лидером европейской дипломатии Федерикой Могерини. Зариф хочет заверить партнёров, что Тегеран со своей стороны готов следовать прежним договорённостям, но и для себя хочет гарантий. Об этом в очередной раз заявил президент Хассан Рухани.

"Если пять стран, остающихся в сделке, будут сопровождать нас и выполнять обязательства, а также гарантировать иранской стороне, что наши преимущества от сделки останутся в силе, то мы можем гарантировать, что все соглашения останутся в силе и для нас, несмотря на волю Америки", - заявил он.

В российском МИД уже не раз говорили, что исторический документ необходимо сохранить. Франция и Великобритания придерживаются того же мнения, а лидер Германии Ангела Меркель на днях даже заявила, что Европе пора идти своей дорогой, не оглядываясь на США. Немецкий журнал Der Spiegel, который традиционно отражает точку зрения властей, в субботу вышел с обложкой, которую невозможно продемонстрировать в эфире из этических соображений. Но если в двух словах, на ней изображён хорошо понятный всему миру, и особенно американцам, жест рукой, где тот самый палец украшает фигура Трампа. Заглавие короткое, но ёмкое: "До свидания, Европа".

"Американцы прощаются с прежним мироустройством, ими же когда-то и созданным, и теперь проводят политику, сильно напоминающую Средневековье. Этот тип управления - управления силой - может работать какое-то время для таких автократов, как северокорейский лидер. Но построить надёжную международную систему таким образом нельзя. Соглашения нарушаются, международные институты игнорируются. Долгосрочная перспектива тут не просматривается", - говорится в статье.

Впрочем, от громких конкретных заявлений в адрес США европейские лидеры, в отличие от прессы, пока воздерживаются. А главы крупных концернов Старого Света тоже молча подсчитывают убытки, которые им придётся понести, если Дональд Трамп введёт обещанные санкции против Ирана. Это эгоистичное решение будет стоить европейским компаниям миллионы евро. Но, оказывается, и это не всё. США намерены наказывать бизнесменов из Европы, которые продолжат, несмотря на ни на что, сотрудничать с Ираном.

"Да, это возможно, и будет зависеть от поведения правительств", - подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Звучит грубовато, но о политесе американский истеблишмент уже не заботится. Более того, Джон Болтон уверен, что ряд европейских стран, чьи лидеры на словах выступают против решения Дональда Трампа, на деле его поддержат. Читай – прогнутся. И тут для американцев главное - не переборщить с самоуверенностью.

Евгения Карих, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".