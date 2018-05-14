В Иерусалиме в понедельник откроется посольство США

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Посольство США в понедельник откроется в Иерусалиме. Дипмиссия была перенесена в этот город из Тель-Авива решением Дональда Трампа.

В Иерусалиме в понедельник торжественно откроют перенесённое в этот город посольство США, передает "ТВ Центр". Для участия в церемонии в Израиль уже прибыли дочь американского президента Иванка Трамп и группа высокопоставленных чиновников из Вашингтона. Среди них — министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель Госсекретаря Джон Салливан.

Сам Дональд Трамп, который в декабре принял решение о переносе посольства, в Израиль не приедет, но выступит перед участниками церемонии по видеосвязи.

На торжественном приёме в МИД Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху вручил послу США Дэвиду Фридману сертификат благодарности в связи с переносом резиденции и призвал другие страны также разместить свои дипмиссии в Иерусалиме.

Решение Вашингтона однако вызвало критику во всём мире. Принимая в 1947 году резолюцию о создании государства Израиль, Организация Объединённых наций постановила, что Иерусалим не должен входить в его состав. Поэтому иностранные посольства, а их в Израиле более 80, размещены в Тель-Авиве.