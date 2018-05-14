Дочь главы Ростехнадзора по СЗФО арестовали по делу о хищении

Теги: санкт-петербург коррупция Уголовное дело арест суд ростехнадзор хищение

Суд в Петербурге арестовал на два месяца Елену Слабикову по делу о хищении более четырех миллиардов рублей. Слабикова - дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, который также находится под арестом.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Слабикову, дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова, передает ТАСС.

"Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более четырех миллиардов рублей отнесены к белой касте и заключил Слабикову под стражу по 09.07.2018 года с содержанием в СИЗО-5", - цитирует агентство сообщение суда.

11 мая суд арестовал Григория Слабикова на два месяца по делу о хищениях из компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Читайте также:

Мосгорсуд смягчил наказание экс-главе Кировской области Белых

Министр связи Якутии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции