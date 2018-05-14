Сотрудникам ГИБДД вернут кабины времен ГАИ

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В Москве сотрудники Госавтоинспекции снова будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах. За короткий срок в столице смонтировано уже 38 таких сооружений. Московский опыт перенимают коллеги из других крупных городов.

Сотрудники ГИБДД в Москве и других крупных городах вновь будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах, пишет газета "Известия".

В департаменте капремонта столицы рассказали, что перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин. Ранее они размещались на улицах Москвы.

Эти будки убрали с московских дорог в рамках реформирования патрульно-постовой службы в период с 2008 по 2010 годы. Тем не менее, теперь за короткий срок в столице смонтировано уже 38 кабин, стилизованных под знаменитые "стаканы" времен СССР.

Эти кабины нужны для укрытия сотрудника Госавтоинспекции от дождя и ветра либо от снега зимой и солнцепека летом. Средняя цена одного такого "стакана" составляет 500 тысяч рублей.

В департаменте капремонта не сказали, сколько еще будет установлено кабин в столице, но уточнили, что новые конструкции монтируются практически на всех важных перекрестках и магистралях и размещаются на всех спецтрассах.

Первые стеклянные кабины для сотрудников госавтоинспекции (тогда они назывались сотрудниками отдела регулирования уличного движения, - прим. ред.) появились в Москве в 1950-х годах. После демонтажа этих сооружений в 2008–2010 годах в столице остался единственный "стакан", расположенный напротив Боровицких ворот Кремля.