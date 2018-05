В Индонезии прогремел четвертый за два дня взрыв

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая прогремел взрыв рядом с полицейским участком, сообщает РИА Новости.

Погибли семь человек. Два мотоцикла подъехали к полицейскому участку, после чего один из них сдетонировал. Взрывное устройство было подобно тем, что взорвались днем ранее.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z