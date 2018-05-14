В Индонезии прогремел четвертый за два дня взрыв

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В индонезийском городе Сурабая рядом с полицейским участком прогремел взрыв, погибли семь человек. Этот инцидент стал четвертым за пошедшие два дня. Накануне в результате тройного теракта погибли 11 человек, еще 40 пострадали.

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая прогремел взрыв рядом с полицейским участком, сообщает РИА Новости.

Погибли семь человек. Два мотоцикла подъехали к полицейскому участку, после чего один из них сдетонировал. Взрывное устройство было подобно тем, что взорвались днем ранее.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

Этот инцидент стал четвертым за пошедшие два дня. Накануне в результате тройного теракта погибли 11 человек, еще 40 пострадали. Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии, второй - в протестантской церкви, третий - в церкви пятидесятников.

По предварительным данным, три атаки на церкви совершили шесть членов одной семьи - отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было 9 и 12 лет. Семья, возможно, причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула", которая связана с группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России – прим. ред.).

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