Разработчиков приложений обяжут заключать контракты с Facebook

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Все приложения и сервисы в Facebook должны будут пройти проверку, чтобы продолжить работать с соцсетью. Разработчики программ уже получили уведомление от соцсети. Пока создатели сервисов могут работать без контракта с Facebook, но в будущем их обяжут заключать договоры, для этого потребуется официально оформить компанию.

Facebook потребует от разработчиков приложений заключать договоры. Для этого им придется регистрировать свои компании, пишет газета "Известия" со ссылкой на уведомление соцсети.

Как сообщает издание, Facebook решил провести масштабную проверку всех сторонних сервисов в соцсети. Первый этап – это обязательная для всех проверка, которую необходимо завершить до 1 августа. Далее разработчик должен пройти верификацию – для этого необходимо зарегистрировать компанию. После прохождения проверки можно заключить договор, который вводит дополнительные требования к безопасности.

В списке документов, которые соцсеть может потребовать у компании-разработчика, перечислены "счета за коммунальные услуги, бизнес-лицензии, сертификаты образования, учредительные документы".

Информация об ужесточении требований к разработчикам приложений для Facebook появилась на фоне скандала вокруг утечки в частную британскую компанию Cambridge Analytica данных о более 80 миллионах человек, которые были использованы для составления психографических портретов избирателей.

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