ЕСПЧ принял жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Telegram на штраф Таганского суда в 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Суд также предложил компании подать отдельную жалобу на решение о блокировке мессенджера.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Telegram на штраф, который был назначен мессенджеру за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, об этом ТАСС сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

"ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тысяч рублей, а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram. Нам предложили подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре", - рассказал он.

В октябре минувшего года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор по решению Таганского суда начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, мессенджер остается доступным для российских пользователей.

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