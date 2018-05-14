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Россия и США взяли паузу в контактах по урегулированию ситуации на Украине, рассказал замглавы российского МИД Григорий Карасин. Кроме того, он отметил, что примерных сроков проведения встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пока нет.

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва и Вашингтон взяли паузу в контактах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас у нас взята определенная пауза. Однако Россия рассчитывает на то, что эта пауза будет непродолжительной. Мы заинтересованы в том, чтобы она была прервана. Но для того, чтобы это произошло нужно желание обеих сторон", - сказал он.

Говоря о новой встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, Карасин отметил, что примерных сроков ее проведения в этом формате пока нет.

Также Карасин отметил, что украинские власти до сих пор не предоставили гарантий нормальных условий работы российских офицеров в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Исходим из того, что общие слова и заклинания в данном случае не помогут, должны быть специальные юридически оформленные обязательства украинской стороны", - подчеркнул дипломат.