Силуанов рассказал о поддержке попавших под санкции США компаний

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Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, которые попали под санкции США. Об этом рассказал и.о. министра финансов Антон Силуанов. По его словам, власти уже оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга.

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин России прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, которые попали под санкции США от 6 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной. В первую очередь, компании, попавшие под санкции – "Русал", ГАЗ. Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет… "Промсвязьбанка", - рассказал Силуанов.

По его словам, власти уже оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга. "Вексельбергу поддержка уже была оказана. По сумме мне не хотелось бы говорить. Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", - приводит слова и.о. министра РИА Новости. Как именно власти поддержали бизнес Вексельберга, Силуанов не уточнил.

Ранее Госдума включила в проект о контрсанкциях пункт о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций.

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