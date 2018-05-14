СК завел дело после гибели двух подростков в Москве
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Двое подростков – юноша и девушка – выпрыгнули из окна на 14-ом этаже, от полученных травм они скончались. Их тела были привязаны друг к другу. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели двух подростков, сообщает ТАСС.
Накануне возле жилого дома по улице Истринская на западе столицы были обнаружены тела молодого человека и девушки 2000 и 2001 годов рождения. По версии следствия, они выпрыгнули из окна лестничной площадки 14 этажа.
По данным источника агентства "Москва", их тела были привязаны друг к другу. Обстоятельства происшествия и мотивы поступка устанавливаются.
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