В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций Запада

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В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России. Его инициаторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также авторами инициативы выступили главы и представители всех думских фракций.

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России внесен в Госдуму. Информация опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также главы и представители всех думских фракций.

Согласно проекту закона, глава 20 Уголовного кодекса России дополняется новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введённых иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией", передает "Интерфакс".

В случае, если гражданину России, зарегистрированным в нашей стране юридическим лицам, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также подконтрольным им лицам (российские частные и публичные субъекты) отказано в совершении обычных хозяйственных операций и сделок - в рамках исполнения антироссийских санкций - такого рода действия наказываются штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет. Также предусмотрена возможность наказания принудительными работами на срок до четырех лет.

Вторая новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность "за совершение гражданином России умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов , а также подконтрольных им лиц, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

В этом случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо назначаются принудительные работы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев: либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

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