Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

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Ирану понадобится время для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с другими ее участниками после выхода из нее США. Об этом заявил глава МИД страны Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. В свою очередь, российский министр назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки кризисной.

Москве и Тегерану следует сообща отстаивать свои интересы в рамках соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на переговорах со своим коллегой из Ирана, передает "ТВ Центр".

Джавад Зариф прибыл в Москву, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг сделки после выхода США. Чтобы заручиться поддержкой остальных участников соглашения, Джавад Зариф отправился в турне по странам договора.

Накануне глава иранского МИДа побывал в Пекине, а из российской столицы отправится в Брюссель.