Бастрыкин может покинуть пост главы СКР

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Начальник ГПУ Лариса Брычева и глава СКР Александр Бастрыкин могут покинуть свои посты и перейти на работу в Конституционный суд. На должность председателя ГПУ могут взять сенатора Андрея Клишаса, депутата Павла Крашенинникова или ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.

Начальник Главного правового управления президента Лариса Брычева и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин могут покинуть свои посты и перейти в Конституционный суд, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Нынешний председатель Конституционного суда 75-летний Валерий Зорькин может уйти с поста по состоянию здоровья. Возглавляет КС он с 2003 года. В перспективе его место может занять Брычева.

"В случае ухода Зорькина именно Брычева является одним из самых достойных кандидатов на его место", - сообщил источник агентства.

На должность председателя ГПУ президента могут взять главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова или ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.

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