Дворковича выдвинули кандидатом в совет директоров РЖД

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И. о. вице-премьера России Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД. Также в этот список вошли экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Всего с списке находится 13 кандидатов.

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть в совет директоров ОАО РЖД 13 кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

В этот список вошли, в частности, исполняющий обязанности вице-премьера России Аркадий Дворкович, который также является председателем действующего совета директоров РЖД, а также бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

В апреле Дворкович заявил, что состав совета директоров РЖД незначительно изменится. Его может покинуть бывший предправления немецкой Deutsche Bahn Хартмут Медорн, который в этот раз правительством выдвинут не был.