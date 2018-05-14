Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Нижегородская"

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции метро "Нижегородская". Она станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла.

Крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проинспектировал ход строительства станции столичного метрополитена "Нижегородская". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Нижегородская" станет общей остановкой для двух линий городской подземки - "Кожуховской" и Третьего пересадочного контура, а также объединит Московское центральное кольцо, Горьковское направление железной дороги и наземный транспорт.

На данный момент в городе нет аналогов такой станции. Пассажиропоток на ней, лишь по примерным подсчетам, составит более 24 тысяч человек в час. Сергей Собянин встретился с москвичами и поделился планами развития московской транспортной инфраструктуры.

"На маленьком участке мы находимся, а вообще это больше 50 километров линий МЦК, по сути, наземного метро. Следующий проект, который тоже сюда придет, - это Большая кольцевая линия метро, 70 километров протяженностью, и уже на будущий год участок БКЛ пройдет здесь и будет интегрирован с еще одним огромным проектом - это радиальное направление метро Кожуховской ветви, 18 км, огромная. Она тоже сюда приходит", - рассказал мэр.