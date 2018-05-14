"Мост глупости" в Петербурге готовится к юбилейной "Газели"

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В Санкт-Петербурге у дорожной эстакады появилась страница в социальных сетях. Таким образом водители пытаются привлечь внимание к опасному мосту. Развязку на Софийской улице возвели в 2009 году, но строители, видимо, ошиблись в расчетах - проехать под ней не всегда может даже обычная "Газель".

Высота пролетов моста в промзоне Петербурга очень коварна, передает "ТВ Центр". Если прикинуть на глаз, небольшой грузовик типа "Газель" может пройти, а может и нет. Единственный выход - посмотреть на впереди идущего.

Над мостом – импровизированное предупреждение: "Опасно. Низкий мост, "Газель" не проедет". Нижние балки самого моста - в глубоких царапинах, чем не доказательство. Но они едут. В минувшее воскресенье под мостом застряла 148-я "Газель". Ночью – 149-я.

Специалисты предприятия, которое обслуживает этот мост, уже предприняли свои меры предосторожности: за километр от сооружения установили информационный щит. С точными цифрами высоты. А над этим знаком сами автомобилисты вдобавок повесили сигнальную планку: "Заденешь ее – значит, точно не проедешь".

Почему этот путепровод получился таким низким, спросить не с кого. Строили в 2009 году, фирмы-подрядчика уже не существует.

В социальных сетях предлагали разные решения, но приподнять мост оказалось очень дорого, а углубить дорогу невозможно, тогда трассу затопит соседняя речка. Самый простой способ – не ездить – никто почему-то не рассматривает. Петербург готовится к своеобразному юбилею, когда под "мостом глупости" застрянет 150-я "Газель".

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.