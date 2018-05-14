Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Яны Петровой

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 15-летней Яны Петровой. У девочки редкое заболевание - лимфома Ходжкина, рак лимфатической системы. Позади уже несколько курсов химиотерапии и многолетнее лечение. Но для полного выздоровления Яне необходима пересадка костного мозга. На дорогостоящую операцию требуется около двух миллионов рублей.

Яна Петрова - девочка с сильным характером. Так про нее говорят врачи. Но при этом добавляют - еще и очень позитивная. Как ей это удается после того, что она перенесла за свои 15 лет, знают только сама Яна и ее мама.

"Нам было 4 годика. У нее поднялась температура. Мы подумали: ну просто простуда, или что. Лечились от простуды. Потом сдали анализы и нас отправили в областной онкоцентр. И там диагноз подтвердился - лимфагранулематоз. Начали лечиться, год пролечились мы", - рассказывает Олеся Петрова.

Химиотерапия и облучение помогли справиться со злокачественным заболеванием. Врачи в таких случаях говорят - вошла в ремиссию. Думали, что всё страшное позади. Но это было только начало. Через семь лет Яна снова заболела. После этого начался второй круг невероятного испытания — снова химиотерапия и облучение. Но на этот раз болезнь не ушла полностью, после чего Яна и стала пациенткой Центра детской гематологии имени Димы Рогачева в Москве. Только здесь врачи смогли понять причину заболевания - иммунодефицит.

"В основном первичный иммунодефицит в большинстве своем проявляется в раннем возрасте. Чем сложен этот ребенок? Тем, что первым проявлением ее заболевания явилось онкологическое заболевание. Лимфома Ходжкина. Она получает дорогостоящую терапию. К сожалению, без трансплантации в дальнейшем жить она не сможет", - говорит врач аллерголог-иммунолог отделения иммунологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Екатерина Викторова.

Большую часть последних двух лет Яна провела в больнице. Иногда ненадолго отпускают домой. Но и там - сплошные ограничения, ведь нужно беречься от инфекций. А за окном больничной палаты кипит жизнь. Особенно сейчас, весной. Окна выходят на стадион РУДН. Студенты сдают нормативы, а Яна наблюдает за ними и мечтает.

"Я здесь почти не гуляю. Мне не до этого. Вообще перед болезнью мы собирались на море. А потом, когда нам сказали, что нельзя уже никуда ездить, то все отменилось и больше всего мечтаю съездить отдохнуть", - говорит Яна.

А еще она мечтает посвятить свою жизнь детям. Очень любит играть и заниматься с малышами. В перерывах между приемами таблеток и процедурами листает на планшете фотографии.

Еще одно развлечение в больничной палате - переписка с друзьями. Яне так хочется быть в курсе всего, что творится в родном городе Николаевске.

Яне необходима срочная пересадка костного мозга. Среди родственников потенциальных доноров не оказалось. Искали в международной базе около полугода и нашли. Теперь у девочки появилась уверенная надежда на жизнь. Для оплаты поиска и активации донора необходимо собрать 1 840 000 рублей.

Чтобы помочь Яне, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Тогда у Яны будет не только шанс доехать наконец-то до моря и отдохнуть, но и стать самым лучшим учителем начальных классов, как она мечтает.

Екатерина Гоголева, Дина Самохина. "ТВ Центр".