Пожарные третий день тушат свалку в Екатеринбурге

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В поселке Шабровском в Екатеринбурге третий день идут работы по ликвидации тления мусора на несанкционированной свалке. Об этом сообщили в МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать накануне.

Пожарные третий день ликвидируют тление мусора на несанкционированной свалке в поселке на окраине Екатеринбурга.

"Третий день продолжаются работы по ликвидации тления мусора на несанкционированной свалке в поселке Шабровском в городе Екатеринбурге. Многометровые слои бытовых отходов разгребает грейдер и проводится их проливка", - говорится в сообщении на сайте МЧС по Свердловской области.

Открытое горение удалось ликвидировать 13 мая. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет.

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