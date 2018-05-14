11:42, 14 мая 2018

Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Как украсть победу"

Очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне, как всегда, вызвала далеко не только позитивные отклики на Западе. О тех, кто и зачем пытается отнять у нас память об этом подвиге – специальный репортаж Петра Вершинина "Как украсть победу". Смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".

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