Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Как украсть победу"
Очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне, как всегда, вызвала далеко не только позитивные отклики на Западе. О тех, кто и зачем пытается отнять у нас память об этом подвиге – специальный репортаж Петра Вершинина "Как украсть победу". Смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
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