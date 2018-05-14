СК назвал причину нападения выпускника школы в Забайкалье на директора

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Бывший ученик напал на директора школы в селе Новоберезовское Забайкальского края из-за личной неприязни. Как рассказал на допросе сам нападавший, он хотел отомстить директору из-за плохой характеристики, которую тот представил в военный комиссариат. В настоящее время подросток арестован.

В Следственном комитете рассказали о мотивах 18-летнего преступника, напавшего на директора сельской школы в Забайкалье.

"Молодой человек пояснил, что мотивом совершения преступления стала личная неприязнь, а также плохая характеристика, представленная директором школы в военный комиссариат", - говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

Нападение произошло вечером 7 мая. Обвиняемый напал на 63-летнего директора местной школы около его дома и нанес ему не менее трех ударов ножом. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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