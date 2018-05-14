СКР снял арест со здания "Зимней вишни" в Кемерове

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Следственный комитет снял арест со здания торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар и погибли 60 человек. Завтра, 15 мая, начнется его снос. Кроме того, врио губернатора наградил жителей Кузбасса, которые помогали спасать людей во время пожара, в том числе трех – посмертно.

Следственный комитет снял арест со здания торгового-центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Демонтаж здания начнется 15 мая. Расходы по сносу взяли на себя собственники "Зимней вишни". На месте ТЦ к 1 сентября появится сквер памяти погибших.

Также врио губернатора наградил жителей Кузбасса, которые помогали спасать людей во время пожара. Трое из них получили медали посмертно, это - учительница Татьяна Дарсалия, которая после того, как вывела свою дочь, осталась, чтобы помочь другим; завотделением соцобслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания Наталья Селезень, которая буквально выталкивала детей из кинозала, и Евгений Мокаленко - отец 11-летнего мальчика, которого он в последний момент вытолкнул из окна 4 этажа.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы восемь человек. После трагедии губернатор Кемеровской области подал в отставку.

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