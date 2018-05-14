Россия гарантировала Ирану сохранение ядерной сделки

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Москве и Тегерану следует сообща отстаивать свои интересы в рамках соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил Сергей Лавров на переговорах со своим коллегой из Ирана. После встречи Джавад Зариф рассказал, что Иран получил от России гарантии по сохранению ядерной сделки.

Вокруг иранской сделки сложилась кризисная ситуация - с таких слов Сергей Лавров начал встречу с иранским коллегой, сразу обозначив уровень проблемы. Глава российского МИД подчеркнул, что Россия заинтересована в ядерном соглашении, передает "ТВ Центр".

"Сегодня мы рассчитываем посмотреть, как мы можем с участием европейской тройки, Китая, Ирана использовать имеющиеся механизмы для того, чтобы не допустить подрыва этого важнейшего документа, дестабилизации обстановки в регионе. К сожалению, мы в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать международные договоренности: как это происходит с Ираном, с Иерусалимом и с целым рядом других соглашений", - заявил Сергей Лавров.

Глава иранского МИД в эти дни проводит переговоры со всеми участниками ядерного соглашения. После выхода Соединенных Штатов, необходимо разработать формат 4+1, отметил Джавад Зариф.

"Мы приветствуем открытую и ясную позицию России относительно ядерного соглашения и благодарим за поддержку. Протест против международных соглашений превратился в привычку для Соединенных Штатов. Мы приняли решение - после официального выхода США из соглашения провести некоторое время в обсуждении этого вопроса. Цель всех переговоров - гарантировать, что интересы иранского народа, которые были представлены в СВПД, будут защищены", - заявил Зариф.

Тегеран готов следовать прежним договорённостям. Ядерная сделка была и остается под контролем ООН. Со стороны Организации объединенных наций замечаний по ее исполнению не возникало. Об этом говорит уже президент Ирана Хасан Роухани.

"Если пять стран, остающихся в сделке, будут сопровождать нас и выполнять обязательства, а также гарантировать иранской стороне, что наши преимущества от сделки останутся в силе, то мы можем гарантировать, что все соглашения останутся в силе и для нас, несмотря на волю Америки", - заявил он.

Джавад Зариф накануне провел переговоры в Пекине, во вторник в Брюсселе коллегу ждут министры иностранных дел Германии и Великобритании, а также лидер европейской дипломатии Федерика Могерини. В Старом свете уже выработана общая позиция. Накануне Тереза Мей в телефонном разговоре выразила поддержку иранскому президенту. Ранее Ангела Меркель заявила, что Германии и всей Европе следует идти своей дорогой, не оглядываясь на США. Немецкий Spiegel в выходные вышел с обложкой, которую неэтично демонстрировать в эфире. На ней - всемирно известный американский жест рукой. На среднем пальце - фигура Трампа. Заголовок лаконичный и емкий: "До свидания, Европа!" Журнал также публикует интервью с бывшим директором ЦРУ Майклом Хайденом, который открыто заявляет, что выход из сделки с Ираном Трампу дорого обойдется.

"Конфронтация произойдет в первую очередь не с Ираном, а с нашими друзьями в Европе. Европейцы имеют все основания задаваться вопросами: "Считаются ли с нашим мнением? Принимают ли нас американцы всерьез?" Мы разозлим наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических отношений. Трамп торжествует по поводу того, что он сумел навязать свою волю Великобритании, Франции и Германии. Эта краткосрочная победа дорого ему обойдется", - предупреждает Хайден.

Иранский вопрос обнажил болевые точки взаимоотношений Старого света с главным заокеанским партнером. И эту партию рискуют проиграть в Вашингтоне. Слишком долго длится влияние гегемона. Слишком много вопросов накопилось в Лондоне, Париже и Брюсселе.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".