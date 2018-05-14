На Москву обрушатся ливни и грозы

Теги: москва Погода гроза

В Москву с 15 мая придут грозовые облака, в связи с чем, возрастет вероятность ливней и гроз. При этом температурный режим на протяжении всей рабочей недели будет значительно превышать норму.

В Москве всю рабочую неделю ожидается жаркая погода. Температурный режим будет значительно превышать норму – воздух прогреется до 25-27 градусов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

При этом, с 15 мая в столицу придут грозовые облака, в связи с чем, возрастет вероятность ливней и гроз. Дожди ожидаются со второй половины вторника. Из-за этого к вечеру показания составят на уровне плюс 17-18 градусов тепла. Ливни с грозами будут сопровождаться порывистым ветром. Он будет усиливаться до 12-15 метров в секунду.

В среду погода начнет постепенно улучшаться. Днем температура будет на уровне 22-25 градусов. 17 мая пройдет без осадков, температура составит 25-26 градусов. Однако в пятницу новый фронтальный "раздел может принести нам кратковременные дожди, которые местами могут сопровождаться раскатами грома".