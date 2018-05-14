Песков не исключил, что Путин во вторник встретится с Медведевым

Теги: Политика путин правительство президент медведев песков встреча

Президент Владимир Путин во вторник может провести встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Согласно Конституции, председатель правительства обязан к этому дню представить российскому лидеру предложения по структуре нового правительства.

Президент Владимир Путин может во вторник принять премьер-министра Дмитрия Медведева, передает ТАСС.

"Не исключено, что президент примет премьера", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предпочел не делать официального объявления о встрече.

Медведева назначили премьер-министром 8 мая после согласования его кандидатуры с Госдумой. В соответствии с Конституцией, Медведев должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения по структуре нового правительства.

Читайте также:

Путин в мае встретится с Макроном и Меркель

Первая встреча Путина и Пашиняна произойдет в Сочи 14 мая

Песков прокомментировал инициативу о продлении полномочий президента