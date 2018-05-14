Россия и США проведут переговоры по авиасообщению

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Авиавласти России и США, а также американские авиакомпании до конца года должны подписать соглашение о транзите через территорию Российской Федерации. Об этом заявил и. о. главы Минтранса нашей страны Максим Соколов. По его словам, стороны могут провести переговоры по авиасообщению в ближайшее время.

Россия может провести переговоры с США по авиасообщению в ближайшее время. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС.

"Мы готовим свою позицию. Она, в первую очередь, будет исходить из интересов России, нашей страны, развития транспортной отрасли. И решение будет взвешенным. Но к нему необходимо прийти. Свою позицию мы формулируем сейчас. Рассчитываем в ближайшее время провести официальные переговоры с нашими американскими партнерами", - отметил он.

Также он отметил, что критической ситуации с визами экипажей "Аэрофлота" в Соединенных Штатах нет.

"То есть какой-то критической ситуации нет, но как вопрос мы его видим. И в том числе рассчитываем снять его в рамках наших переговоров", - сказал Соколов.

Кроме того, и. о. главы Минтранса отметил, что авиационные власти России и США, а также американские авиакомпании до конца года должны подписать соглашение о транзите через территорию России.

"До конца года не только с американскими авиакомпаниями, но и с американскими авиавластями на уровне Минтранса России, российских авиавластей такое соглашение должно быть подписано, и там должны быть достигнуты определенные договоренности, которые, безусловно, должны устроить как с политической, так и с экономической точки зрения нашу страну и нашу транспортную отрасль", - отметил он.

В апреле в МИД России высказали опасение, что из-за визовых проблем у экипажей "Аэрофлота" прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться.

В самой российской авиакомпании заявили, что имеющихся у пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" американских виз хватит, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев. При этом, экипажам, у которых уже есть визы, придется работать сверхурочно.