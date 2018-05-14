СМИ узнали о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году посещал Эстонию и тайно встречался там с сотрудниками местных спецслужб. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран ЕС, знакомого с ситуацией. Организации встречи способствовали британские спецслужбы.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль тайно встречался с представителями эстонских спецслужб. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на американские СМИ.

По словам источника, Скрипаль посетил Эстонию в июне 2016 года. Там он тайно встретился с представителями спецслужб. Не исключено, что к организации этой встречи были причастны британские разведслужбы.

Ранее СМИ сообщали о том, что экс-полковник ГРУ в 2012 году тайно побывал в Праге и встречался там с представителями чешских спецслужб, а затем они сами как минимум один раз встречались с ним в Великобритании.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Москву обвинили в причастности к инциденту.

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