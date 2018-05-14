Путин: Россия строго соблюдает режим нераспространения ОМУ

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Россия развивает свою атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой МАГАТЭ Юкия Амано.

Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой МАГАТЭ Юкия Амано, пишет ТАСС

По словам президента, ему приятно, что и МАГАТЭ действует строго в рамках своего устав, и своей объективностью и профессионализмом заслужила глубокое уважение в мире. Он напомнил, что Россия изначально поддерживала деятельность МАГАТЭ и продолжает активное сотрудничество с организацией до сих пор.