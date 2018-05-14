ЕС расширил черный список из-за выборов президента России в Крыму

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Совет Евросоюза решил распространить санкции еще на пятерых крымских чиновников из-за проведения выборов президента России на полуострове. До настоящего момента в черный список входили 150 лиц и 38 организаций.

Совет Евросоюза внес в черный список еще пятерых крымских чиновников из-за проведения выборов президента России в Крыму, об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

До настоящего момента в санкционный список входили 150 лиц и 38 организаций. Решение ЕС вступит в силу со вторника после официальной публикации.

19 марта руководство Евросоюза заявило, что не признает проведение выборов президента России в Крыму из-за "нелегальной аннексии полуострова и Севастополя".

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