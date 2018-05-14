Кремль отреагировал на перенос посольства США в Иерусалим

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Перенос посольства США в Иерусалим может привести к росту напряженности в регионе. Такими опасениями поделился и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Россия опасается, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим может спровоцировать рост напряженности в регионе. Об этом заявил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков в понедельник, пишет ТАСС.

Новое посольство США в Иерусалиме откроют в понедельник. Решение о переносе дипмиссии из Тель-Авива было принято в декабре, когда Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей.

В Израиле усилены меры безопасности. К границе сектора Газа и на западный берег реки Иордан переброшены дополнительные войска. Власти опасаются беспорядков, которые могут устроить палестинцы.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в отношениях двух стран. Решение Вашингтона вызвало критику во всём мире. В Москве также считают, что признание Иерусалима столицей и перенос туда американского посольства лишь усугубляет палестино-израильский конфликт.