Комиссия Совфеда узнала о попытках Запада не допустить Путина к выборам

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США и страны Запада с 2011 года пытались не допустить Владимира Путина к президентским выборам. Об этом говорится в проекте доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. В частности, в СМИ раздувались скандалы и освещались "надуманные проблемы", связанные с российским лидером.

Запад с 2011 года пытался не допустить к выборам Владимира Путина. Об этом говорится в проекте спецдоклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, посвященного выборам президента в 2018 году, передает РИА Новости.

"Попытки повлиять извне на желание большинства граждан России оставить Владимира Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском федеральном законе России официальным противником коллективного Запада", - рассказал глава комиссии Андрей Климов на заседании комитета по международным делам.

Как отметил глава комиссии, президентские выборы 2018 года в России представлялись политическим оппонентам в качестве наиболее подходящего периода для комплексной реализации их оперативно-тактических и стратегических задач, связанных с попыткой изменить основы внешней и внутренней политики, а также состав и структуру органов власти.

"Главный расчет делался на будущее - подготовку и проведение последующих парламентских (в 2021 году) и президентских (в 2024 году) выборов", - заявил Климов.

Во время последней президентской компании, сообщил он, было осуществлено несколько видов вмешательства извне. В частности, это проведение соцопросов в регионах за счет иностранного финансирования, навязывание извне конкретных кандидатов в президенты, ведение пропаганды из-за рубежа, проведение кибератак на ресурсы Центризбиркома.

Полностью доклад по президентским выборам комиссия планирует представить 30 мая.

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