Кабмин Германии раскритиковал Россию за отказ на въезд журналисту Зеппельту

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в кабмине считают неверным решение России не пускать на чемпионат мира по футболу, который проводится в этой стране журналиста Хайо Зеппельта. С таким заявлением он выступил в Берлине.

В кабмине Германии назвали неверным решение России запретить журналисту Хайо Зеппельту въезд в страну для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем данную меру российского ведомства неверной", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. При этом он не уточнил, о каком именно ведомстве идет речь.

11 мая телеканал ARD выступил с заявлением о том, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы, которую он запросил для посещения ЧМ-2018 по футболу в России. Репортера занесли в список персона нон грата.

Сам телеканал оценил это как "исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира".

Хайо Зеппельт на протяжении нескольких лет выпускал фильмы на телеканале ARD о допинге в российском спорте. После этого к собственному расследованию приступило Всемирное антидопинговое агентство. Основным информатором выступил Григорий Родченков.