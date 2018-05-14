Движение автомобилей по Крымскому мосту откроется 16 мая

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Строители завершили возведение автомобильной части моста через Керченский пролив. Уже во вторник, 15 мая, по мосту первой продет колонна строительной техники, а рабочее движение для легкового транспорта и автобусов откроется в среду в 5:30.

Движение автомобилей по мосту через Керченский пролив откроется 16 мая в 5:30 утра. Это на полгода раньше, чем предполагалось. Как сообщили TVC.RU в инфоцентре "Крымский мост", первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы.

Движение легковых автомобилей и автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Въезды на автоподходы с обеих сторон моста будут открыты за час до запуска движения.

Накануне автодорожную часть моста торжественно откроют мостостроители. По традиции первой проедет колонна строительной техники.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. Мост будет самым протяженным в России — длина составит 19 километров. Открытие железнодорожной части намечено на 2019 год.